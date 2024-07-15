  • 15 Июля, 20:22
  • BAIGENEWS

Часть зданий в Астане осталась без электричества: в чём причина

Сегодня, 19:37
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:37
Сегодня, 19:37
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Фото: pxhere.com

В Астане здания по улице Баглановой и проспекту Туран остались без электричества. В акимате города назвали причину, передаёт BaigeNews.kz.

По информации АО "Астана-РЭК", в 15:47 на подстанции "Олимп" произошло аварийное отключение выключателей 10 кВ от земляной защиты к РП-262. При проведении земляных работ АО "Элмо" повредила две кабельные линии 20кВ. Аварийно-восстановительные работы будут проводить собственными силами. 

"На семи трансформаторных подстанциях сработали автоматически стационарные дизельгенераторы для общедомовых нужд. Для двух ТП установлены ДГУ-715кВА. В связи с произошедшим ограничена подача электроэнергии в МЖК по улице Р. Багланова 2, 4, 6, 6/3 и проспекту Туран 55Е, 55, 55/1. Ориентировочно электричества не будет около двух часов", - сообщили в акимате.

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