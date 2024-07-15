Часть зданий в Астане осталась без электричества: в чём причина

В Астане здания по улице Баглановой и проспекту Туран остались без электричества. В акимате города назвали причину, передаёт BaigeNews.kz.

По информации АО "Астана-РЭК", в 15:47 на подстанции "Олимп" произошло аварийное отключение выключателей 10 кВ от земляной защиты к РП-262. При проведении земляных работ АО "Элмо" повредила две кабельные линии 20кВ. Аварийно-восстановительные работы будут проводить собственными силами.