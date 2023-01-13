Часть улиц перекроют в Алматы 15-19 января

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Некоторые улицы будут перекрыты в Алматы 15-19 января в связи со съёмками художественного фильма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление городской мобильности.

15 января с 10:00 до 14:00 закроют участок улицы Жибек Жолы от улицы Бузурбаева до парка имени Горького.

16 января с 19:00 до 17 января 2:00 будет перекрыта улица Тимирязева от улицы Жандосова до улицы Розыбакиева.

18 января с 1:00 до 6:00 съёмки пройдут на улице Богенбай батыра от улицы Достык до улицы Уалиханова.

18 января и 19 января с 3:00 до 7:00 группа будет работать на улице Курмангазы от улицы Назарбаева до улицы Тулебаева.

"Съёмки будут включать сцены с большим количеством массовки, применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков", - сообщили в акимате.

Съёмочная группа обязалась оповестить жителей близлежащих к локациям домов за несколько дней до старта процесса, а также использовать информационные знаки непосредственно на самих локациях.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к съёмочному процессу.

Кроме того, из-за кинематографистов, внесут временные изменения в схемы движения маршрутов. Подробности здесь.