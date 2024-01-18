Часть тела ребёнка нашли на пляже в Алании

Тело девочки обнаружили на пляже в Алании. За день до этого на территории отеля в Анталии нашли ещё одно тело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alanya Postası.

Труп на пляже в районе Конаклы заметили местные жители и сообщили о ситуации в центр экстренной помощи 112.

На место прибыли полицейские, они установили, что верхняя часть тела отсутствует. Останки принадлежат девочке 9-10 лет.

Тело отправили в Институт судебной медицины Антальи после осмотра прокурором и жандармерией.

Накануне разложившееся тело без головы и правой руки, пол и личность которого установить не удалось, нашли на пляже в Манавгате.