Часть стены сельской школы обрушилась в Костанайской области

В селе Новонежинка Костанайской области обрушилась часть стены третьего этажа школы имени Б. Кенжетаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Наша газета".

"В момент обрушения в здании не было учеников и педагогов, поэтому пострадавших нет. На месте работает комиссия, будут проведено в кратчайшие сроки техническое обследование и получено заключение. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Учащиеся переведены на дистанционное обучение", - сообщает портал.

Как стало известно, в школе ТОО "ПКФ ГРЕНАДА" с июня 2024 года проводился капитальный ремонт. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ и ему направили претензию, и готовили материалы для суда о признании товарищества недобросовестным участником госзакупок.