  • 8 Сентября, 03:01
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Часть стены сельской школы обрушилась в Костанайской области

Сегодня, 02:21
АВТОР
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ng.kz Сегодня, 02:21
Сегодня, 02:21
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Фото: ng.kz

В селе Новонежинка Костанайской области обрушилась часть стены третьего этажа школы имени Б. Кенжетаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Наша газета".

"В момент обрушения в здании не было учеников и педагогов, поэтому пострадавших нет. На месте работает комиссия, будут проведено в кратчайшие сроки техническое обследование и получено заключение. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Учащиеся переведены на дистанционное обучение", - сообщает портал.

Как стало известно, в школе ТОО "ПКФ ГРЕНАДА" с июня 2024 года проводился капитальный ремонт. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ и ему направили претензию, и готовили материалы для суда о признании товарищества недобросовестным участником госзакупок.

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