Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО

В Восточно-Казахстанской области на трассу обрушилась часть скалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk-news.kz.

Сообщается, на бухтарминской трассе скальник обрушился на проезжую часть. Обрушение произошло на 69 километре автодороги.