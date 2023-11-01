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Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО

1 Ноября, 10:23
АВТОР
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скрин видео 1 Ноября, 10:23
1 Ноября, 10:23
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Фото: скрин видео

В Восточно-Казахстанской области на трассу обрушилась часть скалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk-news.kz.

Сообщается, на бухтарминской трассе скальник обрушился на проезжую часть. Обрушение произошло на 69 километре автодороги.

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