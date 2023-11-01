Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
1 Ноября, 10:23
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1 Ноября, 10:231 Ноября, 10:23
709Фото: скрин видео
В Восточно-Казахстанской области на трассу обрушилась часть скалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk-news.kz.
Сообщается, на бухтарминской трассе скальник обрушился на проезжую часть. Обрушение произошло на 69 километре автодороги.
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