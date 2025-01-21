Часть школьников будут учиться дистанционно 22 января в Астане
Об этом сообщили в Управлении образования.
Сегодня, 21:37
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Сегодня, 21:37Сегодня, 21:37
105Фото: akorda.kz
Часть школьников перевели на дистанционный формат учёбы в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 22 января учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования.
Из-за непогоды в регионах перекрыты республиканские трассы.
По данным "Казгидромета", в тыл тёплого и влажного циклона смещается холодный антициклон, с которым ожидается резкое понижение температуры воздуха по всей стране: в северной половине - до минус 25-35 градусов, в южной - до минус 15-25 градусов.