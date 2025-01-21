Часть школьников перевели на дистанционный формат учёбы в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 22 января учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования.

Из-за непогоды в регионах перекрыты республиканские трассы.

По данным "Казгидромета", в тыл тёплого и влажного циклона смещается холодный антициклон, с которым ожидается резкое понижение температуры воздуха по всей стране: в северной половине - до минус 25-35 градусов, в южной - до минус 15-25 градусов.