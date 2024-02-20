  • 20 Февраля, 22:55
  • BAIGENEWS

Часть школьников будет учиться дистанционно 21 февраля в Астане

Сегодня, 21:25
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instagram.com/bilimastana Сегодня, 21:25
Сегодня, 21:25
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Фото: instagram.com/bilimastana

Стало известно, как будут учиться школьники 21 февраля в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 21 февраля учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования столицы.

Ночью в Астане ожидается мороз - минус 33-35 градусов.

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