Часть школьников будет учиться дистанционно 21 февраля в Астане
Сегодня, 21:25
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Сегодня, 21:25Сегодня, 21:25
186Фото: instagram.com/bilimastana
Стало известно, как будут учиться школьники 21 февраля в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 21 февраля учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования столицы.
Ночью в Астане ожидается мороз - минус 33-35 градусов.
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