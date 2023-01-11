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Часть школьников будет учиться дистанционно 12 января в Астане Вчера, 20:43
496
Вчера, 20:43
496

Часть школьников будет учиться дистанционно 12 января в Астане

Учащихся младшей и средней школы оставят учиться дистанционно 12 января в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 12 января учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования города.

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BaigeNews.kz
Вчера, 20:43
496
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