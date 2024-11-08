Часть сайгаков из ЗКО хотят переправить в Россию

Численность сайгаков в ЗКО в 2024 году достигла 1 млн 620 тысяч голов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Животные наносят значительный вред лугам, пастбищам и полям, поэтому создан оперативный штаб для защиты сельхозугодий от сайги.

"В августе во время встречи министра экологии Ерлана Нысанбаева с делегацией из России в Жанибекском районе договорились о создании экокоридоров вдоль границы. Если проект будет реализован, часть сайги переселят в соседнюю страну", – рассказал начальник территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов.

Более 90% мировой популяции сайгаков сосредоточено в Казахстане. По данным Минэкологии, учитывая ежегодное увеличение сайгаков на 40% в нашей стране, к концу 2025 года их поголовье составит 4,2 млн особей.