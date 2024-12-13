Четыре бригады восстанавливают электроснабжение в Астане. Причины происшествия назвали в пресс-службе АО "Астана-РЭК", передаёт BaigeNews.kz.

"13 декабря на подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производят переключения", - заявили в компании.