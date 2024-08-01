Часть пятиэтажки обружилась из-за взрыва газа в России
Сегодня, 16:29
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Сегодня, 16:29Сегодня, 16:29
136Фото: t.me/v_tagile
В Нижнем Тагиле из-за хлопка газовоздушной смеси обрушился подъезд пятиэтажки. Пострадали 10 человек, из них пятеро детей, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Свердловской области. К месту прибыла аэромобильная группировка и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда.
Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов. Для людей развёрнут пункт временного размещения в гостинице.
Ведётся разбор завалов.
Поисково-спасательные работы ведут более 150 сотрудников с применением 47 единиц техники.
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