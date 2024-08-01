  • 1 Августа, 17:50
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Часть пятиэтажки обружилась из-за взрыва газа в России

Сегодня, 16:29
АВТОР
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t.me/v_tagile Сегодня, 16:29
Сегодня, 16:29
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Фото: t.me/v_tagile

В Нижнем Тагиле из-за хлопка газовоздушной смеси обрушился подъезд пятиэтажки. Пострадали 10 человек, из них пятеро детей, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Свердловской области. К месту прибыла аэромобильная группировка и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда. 

Всего эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов. Для людей развёрнут пункт временного размещения в гостинице.

Ведётся разбор завалов.

Поисково-спасательные работы ведут более 150 сотрудников с применением 47 единиц техники.

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