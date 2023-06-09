Часть набережной реки Есентай станет пешеходной в Алматы

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Въезд автомобилей на набережную реки Есентай в микрорайоне Кокмайса в Алматы будет запрещён. Об этом стало известно во время посещения акимом Ерболатом Досаевым городских объектов, передаёт BaigeNews.kz.

Вдоль русла реки появятся площадки для воркаута, баскетбола и детский игровой комплекс.

Реконструкция набережной началась в мае 2021 года. Работы по благоустройству взяла на себя подрядная организация ТОО "Jasyl El Qyrylys". Сдать объект компания должна была к декабрю 2023 года. Из-за низкого качества работ городские власти обратились в суд.

После признания подрядчика недобросовестным поставщиком работы завершит новая компания. Глава города установил срок: завершить реконструкцию набережной до ноября. Территория вдоль русла реки Есентай должна стать полноценным местом для досуга алматинцев.