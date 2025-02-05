В Астане временно без электроснабжения остались жилые комплексы и десятки частных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Астана РЭК".

"5 февраля в 20:00 отключились две ячейки 10 кВ на подстанции "ПНФ", питающие РП 75. Оперативно-выездные бригады произвели необходимые переключения. Электроснабжение восстановлено в 21:00. Причина выясняется", – указывается в сообщении АО "Астана РЭК".

Сообщается, что без электроснабжения находились некоторые потребители в районе Алматы. Это девять жилых комплексов и частные дома на нескольких улицах правой стороны "Юго-Востока".