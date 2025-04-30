В рамках обсуждения нового Налогового кодекса Правительство поддержало ряд поправок, касающихся налогообложения медицинской сферы. Об этом сообщил депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно договоренностям, медицинские услуги и лекарства, относящиеся к лечению социально значимых заболеваний, будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) по нулевой ставке. Перечень таких товаров и услуг будет утверждаться отдельным постановлением правительства.

"Это решение позволит избежать резкого роста цен и сохранить доступность лечения для граждан", — отметил Асхат Аймагамбетов.

Депутат подчеркнул, что изначально предлагалось полностью освободить от НДС все медицинские услуги и медикаменты, однако правительство не поддержало эту инициативу. В результате обсуждений был достигнут компромисс: по остальным категориям лекарств и услуг НДС будет введён по пониженной ставке.

Согласно достигнутой договоренности:

с 2026 года НДС составит 5%,

в 2027 году ставка сохранится на том же уровне.

Кроме того, полностью освобождаются от налога медицинские услуги и препараты, предоставляемые в рамках государственных программ — ГОБМП (гарантированный объём бесплатной медпомощи) и ОСМС (обязательное соцмедстрахование).

Мажилисмен отметил, что цель поправок — сохранить доступность медицины, особенно для уязвимых слоёв населения. Работа по совершенствованию налогового регулирования в этой сфере продолжается.

В целом, отметим, что проект Налогового кодекса будет дорабатываться в ходе дальнейших дискуссий, так как он прошел только первое чтение в Мажилисе Парламента.

Ранее сообщалось, что второй пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в Мажилис.