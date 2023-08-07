Часть Медеуского района Алматы временно останется без холодной воды
Сегодня, 12:17
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Сегодня, 12:17Сегодня, 12:17
81Фото: pixabay
В одном из секторов Медеуского района Алматы 8 августа временно отключат холодную воду, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате сообщили, что 8 августа с 9:00 до 20:00 не будет холодной воды в Медеуском районе в контурах улиц:
Казыбек би – Назарбаева – Курмангазы – Кунаева;
Казыбек би – Назарбаева – Толе би – Кайырбекова.
По информации ГКП "Алматы су", временное отключение связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения.
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