Часть Медеуского района Алматы временно останется без холодной воды

В одном из секторов Медеуского района Алматы 8 августа временно отключат холодную воду, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате сообщили, что 8 августа с 9:00 до 20:00 не будет холодной воды в Медеуском районе в контурах улиц:

Казыбек би – Назарбаева – Курмангазы – Кунаева;

Казыбек би – Назарбаева – Толе би – Кайырбекова.

По информации ГКП "Алматы су", временное отключение связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения.