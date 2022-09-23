Часть горной речки присвоил алматинец при строительстве дома

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Житель Алматы при строительстве частного дома в Наурызбайском районе присвоил несколько соток земли и часть горной речки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Более того, горожанин снёс шлюз, который регулировал подачу воды жителям микрорайона и защищал от паводка весной. Он расширил свой участок таким образом, что русло реки теперь проходит в его дворе. Русло было забетонировано, а шлюзовой механизм сдан в металлолом. Разрешений от госорганов у него не было.

О том, что горная речка в Алматы захвачена местным жителем, который строит дом, сообщил депутат городского маслихата Сергей Пономарёв.

"А там водопроводные трубы – питьевая вода для четырёх садоводческих обществ. Там живут люди в посёлке Жанатурмыс. И ещё с советских времён как-то регулировали пропуск воды, когда наводнение – открывали шлюзы и сбрасывали лишнюю воду. Сейчас сентябрь. Но что будет в марте, что будет в апреле?" - задаётся вопросом депутат.

Когда произошедшее получило общественный резонанс, мужчина обещал всё восстановить в прежнем виде. Но штрафа ему не избежать. Его документы на земельный участок будут пересмотрены. Сам участок в результате проведенных манипуляций увеличился с 8 до 25 соток.

"Поступил сигнал, что на территории микрорайона "Таужолы" ведётся строительство жилого дома, и собственник самовольно повернул русло реки. После этого комиссионно с представителями уполномоченных госорганов выехали на место, обследовали. Геодезисты показали собственнику на местности границы земельных участков. Были представители ГАСКа, земельной инспекции, департамента экологии. После чего материалы были направлены уполномоченному госоргану для принятия мер", - сообщил заместитель акима Наурызбайского района Алматы Баглан Дандыбаев.