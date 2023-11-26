Часть дорог закрыли на севере Казахстана
Сегодня, 01:09
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Сегодня, 01:09Сегодня, 01:09
109Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Из-за ветра, дождя со снегом, гололёда закрыты некоторые участки трасс на севере Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
Так, ограничено движение для грузового и общественного транспорта на двух участках автодорог республиканского значения в Костанайской области. Полностью закрыты пять участков дорог республиканского (в Костанайской, Акмолинской областях и СКО) и девять участков трасс областного значения (в Костанайской области и СКО).
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