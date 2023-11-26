Часть дорог закрыли на севере Казахстана

Из-за ветра, дождя со снегом, гололёда закрыты некоторые участки трасс на севере Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Так, ограничено движение для грузового и общественного транспорта на двух участках автодорог республиканского значения в Костанайской области. Полностью закрыты пять участков дорог республиканского (в Костанайской, Акмолинской областях и СКО) и девять участков трасс областного значения (в Костанайской области и СКО).