На рудниках и заводе ТОО "Корпорация Казахмыс" восстановлена работа после успешных переговоров с персоналом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"В результате переговоров и всестороннего разьяснения со стороны работодателя по состоянию на 20:00 19 декабря восстановлены работы на рудниках Саяк, Жайсан и Жезказганском медеплавильном заводе, которые приостанавливали свою работу в поддержку коллег. Работодатель и работники пришли к единому соглашению по условиям труда", – сообщается в пресс-релизе.

Сообщалось, что бригадиры всех рудников Жезказганской производственной площадки встретились руководство "Казахмыса", акимы Жезказгана и Сатпаева. Обсуждались ключевые запросы работников. По итогам собрания принято решение удовлетворить требование о доначислении к "13-й заработной плате" премиальной части в размере 30% от оклада. Кроме того, предложено два варианта повышения зарплаты с 1 января 2025 года. Для разъяснения предложений организована встреча с работниками непосредственно на рабочих местах, включая шахты.

Как отмечают в компании, в дополнение к повышению зарплаты с 2025 года вступит в силу новый Коллективный договор, который предусматривает: увеличение материальной помощи и компенсаций; дополнительные льготы для родителей детей с особенностями развития; расширение программ детского отдыха; охват всех сотрудников добровольным медицинским страхованием (в текущий момент предоставляется только работникам во вредных условиях труда).