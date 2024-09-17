Часть Астаны осталась без света
Сегодня, 20:09
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Сегодня, 20:09Сегодня, 20:09
154Фото: pxhere.com
Часть зданий в Астане осталась без электроснабжения, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате города сообщили, что произошло аварийное отключение подстанции Жулдыз в районе Алматы.
Специалисты выехали на место для устранения причины аварии.
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