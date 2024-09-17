  • 17 Сентября, 21:37
  • BAIGENEWS

Часть Астаны осталась без света

Сегодня, 20:09
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:09
Сегодня, 20:09
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Фото: pxhere.com

Часть зданий в Астане осталась без электроснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате города сообщили, что произошло аварийное отключение подстанции Жулдыз в районе Алматы. 

Специалисты выехали на место для устранения причины аварии.

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