Часть Астаны осталась без света из-за порывистого ветра
Сегодня, 14:08
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Сегодня, 14:08Сегодня, 14:08
37Фото: mk-chukotka.ru
В Астане из-за сильного порывистого ветра поступают заявки от потребителей, преимущественно из частного сектора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Астана-РЭК".
"В настоящее время наши аварийные службы проводят восстановительные работы на воздушных линиях 10 кВ в мкр Юго-Восток, правая сторона. (частные дома районов Алматы, Сарыарка)", - говорится в сообщении.
Для оперативного устранения последствий непогоды организовано круглосуточное дежурство: работают 12 оперативных и 12 ремонтных бригад, задействованы две единицы спецтехники (АГП) и ДГУ.
Ранее сообщалось, что сильный ветер в Астане повредил дома и городскую инфраструктуру.
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