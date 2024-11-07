Часть Астаны осталась без света из-за порывистого ветра

В Астане из-за сильного порывистого ветра поступают заявки от потребителей, преимущественно из частного сектора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Астана-РЭК".

"В настоящее время наши аварийные службы проводят восстановительные работы на воздушных линиях 10 кВ в мкр Юго-Восток, правая сторона. (частные дома районов Алматы, Сарыарка)", - говорится в сообщении.

Для оперативного устранения последствий непогоды организовано круглосуточное дежурство: работают 12 оперативных и 12 ремонтных бригад, задействованы две единицы спецтехники (АГП) и ДГУ.

Ранее сообщалось, что сильный ветер в Астане повредил дома и городскую инфраструктуру.