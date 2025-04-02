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Часть Алматы осталась без света

В Алматы обесточили центр мегаполиса.

Сегодня, 15:21
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21
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Фото: Unsplash

Сегодня, 2 апреля, часть Алматы осталась без электричества из-за аварии на сетях электроснабжения, передает BaigeNews.kz.

Согласно данным "Алатау Жарық Компаниясы", без света остались районы, охватывающие улицы Байтурсынова, Карасай батыра, Наурызбай батыра, Толе би и проспект Абая.

Аварийное отключение произошло в 13:55. В данный момент на месте работают специалисты, выясняя причины инцидента.

Ожидаемое время восстановления подачи электричества — около двух часов.

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