Сегодня, 15:21

Сегодня, 15:21

Сегодня, 2 апреля, часть Алматы осталась без электричества из-за аварии на сетях электроснабжения, передает BaigeNews.kz.

Согласно данным "Алатау Жарық Компаниясы", без света остались районы, охватывающие улицы Байтурсынова, Карасай батыра, Наурызбай батыра, Толе би и проспект Абая.

Аварийное отключение произошло в 13:55. В данный момент на месте работают специалисты, выясняя причины инцидента.

Ожидаемое время восстановления подачи электричества — около двух часов.