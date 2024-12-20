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Часть Алматы осталась без света из-за аварии

В городе сильный снегопад.

Сегодня, 19:15
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:15
Сегодня, 19:15
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Фото: pxhere.com

В Ауэзовском районе Алматы часть жилого сектора и административных зданий осталась без электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным "Алатау Жарык Компаниясы", света нет в домах в микрорайонах Аксай и Акбулак.

"Причина отключения выясняется. Ожидаемое время включения 2-3 часа", - сказано в сообщении пресс-службы компании.

 

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