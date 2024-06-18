Часть Алматы осталась без света из-за аварии
Сегодня, 20:42
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Сегодня, 20:42Сегодня, 20:42
114Фото: pxhere.com
Жители Медеуского и Бостандыкского районов Алматы остались без электроэнергии из-за аварии на подстанциях, передаёт BaigeNews.kz.
В АО "Алатау Жарық Компаниясы" уточнили, что в 18:49 на подстанциях 160А и 157А произошло локальное отключение линии электропередачи с отключением части потребителей Бостандыкского и Медеуского районов.
Производятся аварийно-восстановительные работы по переподключению потребителей.
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