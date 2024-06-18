Часть Алматы осталась без света из-за аварии

Жители Медеуского и Бостандыкского районов Алматы остались без электроэнергии из-за аварии на подстанциях, передаёт BaigeNews.kz.

В АО "Алатау Жарық Компаниясы" уточнили, что в 18:49 на подстанциях 160А и 157А произошло локальное отключение линии электропередачи с отключением части потребителей Бостандыкского и Медеуского районов.

Производятся аварийно-восстановительные работы по переподключению потребителей.