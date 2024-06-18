  • 18 Июня, 21:32
  • BAIGENEWS

Часть Алматы осталась без света из-за аварии

Сегодня, 20:42
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:42
Сегодня, 20:42
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Фото: pxhere.com

Жители Медеуского и Бостандыкского районов Алматы остались без электроэнергии из-за аварии на подстанциях, передаёт BaigeNews.kz.

В АО "Алатау Жарық Компаниясы" уточнили, что в 18:49 на подстанциях 160А и 157А произошло локальное отключение линии электропередачи с отключением части потребителей Бостандыкского и Медеуского районов.

Производятся аварийно-восстановительные работы по переподключению потребителей.

 

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