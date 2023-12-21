Актаусцы остались без питьевой воды

В нескольких микрорайонах Актау отключили питьевую воду и отопление из-за аварийной ситуации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на коммунальное предприятие "Каспий жылу, су арнасы".

"Что опять такое? Где питьевая вода? Можно хотя бы неделю перед Новым годом нормально пожить без каких-либо отключений? Каждый день отключения: то отопление с горячей водой, то неделями без технической воды сидим, то питьевую сутки через сутки отключаете. Сколько ещё вы к народу будете относиться как к отбросам общества", - пишут возмущённые жители в телеграмм-чате акимата Мангистауской области.

По информации государственного коммунального предприятия "КЖСА", питьевую воду отключили в связи с порывом на магистральном трубопроводе.