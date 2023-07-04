Чартеры для туристов запущены между Казахстаном и Бахрейном

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Открыто авиасообщение между Казахстаном и Бахрейном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Комитета гражданской авиации.

В рамках работы по расширению географии полётов и увеличению количества международных рейсов, с 28 июня запущены туристические чартерные рейсы между Казахстаном и Бахрейном по маршруту Алматы — Манама.

"Рейсы выполняются с частотой один раз в неделю (по средам) авиакомпанией SCAT на воздушных суднах типа Boeing-737. Открытие данного международного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию культурных, деловых, инвестиционных и туристических отношений между Казахстаном и Бахрейном", — отметили в КГА.

Накануне сообщалось о запуске с октября прямых регулярных рейсов из Казахстана в Саудовскую Аравию.