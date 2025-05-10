С 28 мая 2025 года казахстанский лоукостер FlyArystan открывает новое чартерное направление — прямые рейсы из Астаны в Газипашу, курортный город в турецкой провинции Анталья. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам — вплоть до 29 августа, передаёт BaigeNews.kz.

"Газипаша расположена всего в 46 км от популярной Аланьи и является удобной альтернативой аэропорту Анталии для туристов, направляющихся на восточное побережье Турции. Новый маршрут значительно сокращает трансфер до таких курортов, как Махмутлар, Кестель, Оба, Авсаллар и Конаклы. Туристы также смогут быстрее добраться до Сиде и Белека. Преимуществом маршрута станет компактный и менее загруженный аэропорт Газипаши, который обеспечивает быстрый и комфортный проход всех формальностей — от паспортного контроля до получения багажа", —сообщили в пресс-службы авиакомпании.

Помимо Газипаши, FlyArystan совместно с туроператорами выполняет чартерные рейсы в Анталью из нескольких городов Казахстана: