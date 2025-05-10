Чартерные рейсы запустили из Астаны в турецкую Газипашу
Полеты будут выполняться дважды в неделю.
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С 28 мая 2025 года казахстанский лоукостер FlyArystan открывает новое чартерное направление — прямые рейсы из Астаны в Газипашу, курортный город в турецкой провинции Анталья. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам — вплоть до 29 августа, передаёт BaigeNews.kz.
"Газипаша расположена всего в 46 км от популярной Аланьи и является удобной альтернативой аэропорту Анталии для туристов, направляющихся на восточное побережье Турции. Новый маршрут значительно сокращает трансфер до таких курортов, как Махмутлар, Кестель, Оба, Авсаллар и Конаклы. Туристы также смогут быстрее добраться до Сиде и Белека. Преимуществом маршрута станет компактный и менее загруженный аэропорт Газипаши, который обеспечивает быстрый и комфортный проход всех формальностей — от паспортного контроля до получения багажа", —сообщили в пресс-службы авиакомпании.
Помимо Газипаши, FlyArystan совместно с туроператорами выполняет чартерные рейсы в Анталью из нескольких городов Казахстана:
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Атырау — с 24 мая по 30 августа (четверг, суббота)
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Актау — с 23 мая по 31 июля (пятница), с 2 по 31 августа (суббота)
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Шымкент — с 28 мая по 31 августа (среда, воскресенье)
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Актобе — с 23 мая по 29 августа (понедельник, среда, пятница)
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Уральск — с 23 мая по 5 сентября (среда, пятница)
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Караганда — с 31 мая по 30 августа (суббота)
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Костанай — с 22 мая по 13 сентября (суббота)
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Кызылорда — с 29 мая по 28 августа (четверг)
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