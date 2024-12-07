  • 7 Декабря, 17:25
  • BAIGENEWS

Чартерные рейсы на Гоа запустили из Астаны

Летать можно будет дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Сегодня, 16:47
АВТОР
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experience.tripster.ru Сегодня, 16:47
Сегодня, 16:47
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Фото: experience.tripster.ru

Состоялся первый чартерный рейс по маршруту Астана – Гоа казахстанского лоукостера FlyArystan. Рейсы из столицы Казахстана в популярный индийский курорт будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и субботам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
 
Отмечается, что запуск чартерного направления обусловлен высоким спросом на отдых в Гоа среди жителей северных регионов Казахстана. 
 
В стоимость авиабилета входит 5 кг ручной клади, 15 кг багажа, а также горячее питание на борту самолёта. 

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