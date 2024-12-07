Состоялся первый чартерный рейс по маршруту Астана – Гоа казахстанского лоукостера FlyArystan. Рейсы из столицы Казахстана в популярный индийский курорт будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и субботам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.



Отмечается, что запуск чартерного направления обусловлен высоким спросом на отдых в Гоа среди жителей северных регионов Казахстана.



В стоимость авиабилета входит 5 кг ручной клади, 15 кг багажа, а также горячее питание на борту самолёта.