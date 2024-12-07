Чартерные рейсы на Гоа запустили из Астаны
Летать можно будет дважды в неделю – по вторникам и субботам.
Сегодня, 16:47
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Сегодня, 16:47Сегодня, 16:47
53Фото: experience.tripster.ru
Состоялся первый чартерный рейс по маршруту Астана – Гоа казахстанского лоукостера FlyArystan. Рейсы из столицы Казахстана в популярный индийский курорт будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и субботам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Отмечается, что запуск чартерного направления обусловлен высоким спросом на отдых в Гоа среди жителей северных регионов Казахстана.
В стоимость авиабилета входит 5 кг ручной клади, 15 кг багажа, а также горячее питание на борту самолёта.
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