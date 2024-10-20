Чабан стрелял в мотоциклистов в горах Алматы

В социальных сетях появилось шокирующее видео, где эндуристы — любители экстремальной езды на мотоциклах по бездорожью, жалуются на пьяного чабан, который стрелял в них из ружья в горах, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Специально для крис п | @kris_p_almata (@kris_p_almata)

На видео парни показывают дыру от гильзы, которая попала в колесо мотоцикла. Один из молодых людей утверждает, что пуля просвистела рядом со шлемом. На кадрах также видно, как хулигана задерживают.