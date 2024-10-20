Чабан стрелял в мотоциклистов в горах Алматы
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В социальных сетях появилось шокирующее видео, где эндуристы — любители экстремальной езды на мотоциклах по бездорожью, жалуются на пьяного чабан, который стрелял в них из ружья в горах, передаёт BaigeNews.kz.
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На видео парни показывают дыру от гильзы, которая попала в колесо мотоцикла. Один из молодых людей утверждает, что пуля просвистела рядом со шлемом. На кадрах также видно, как хулигана задерживают.
"По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Полицейскими установлен, задержан и водворен в ИВС 44-летний подозреваемый. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", — сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
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