Cерийную похитительницу детских серёжек задержали в Шымкенте
Сегодня, 18:07
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Сегодня, 18:07Сегодня, 18:07
151Фото: polisia.kz
Женщину, снимавшую серьги с маленьких девочек, задержали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Жертв злоумышленница находила во дворах многоквартирных домов. Уговаривала девочек заплести им косы и сделать красивую причёску, а сама одновременно снимала с ушей золотые украшения.
За три дня она забрала серьги у четырёх юных жительниц города, причинив ущерб почти в 300 тысяч тенге.
Полицейские расспросили о произошедшем всех возможных очевидцев и проверили записи с близрасположенных к местам преступления камер видеонаблюдения. Принятыми мерами 20-летняя девушка задержана. Похищенное она сдала в ломбард.
Стражи порядка рекомендуют быть бдительными и не оставлять малолетних детей без присмотра.
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