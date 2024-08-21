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Cерийную похитительницу детских серёжек задержали в Шымкенте

Сегодня, 18:07
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:07
Сегодня, 18:07
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Фото: polisia.kz

Женщину, снимавшую серьги с маленьких девочек, задержали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Жертв злоумышленница находила во дворах многоквартирных домов. Уговаривала девочек заплести им косы и сделать красивую причёску, а сама одновременно снимала с ушей золотые украшения.

За три дня она забрала серьги у четырёх юных жительниц города, причинив ущерб почти в 300 тысяч тенге.

Полицейские расспросили о произошедшем всех возможных очевидцев и проверили записи с близрасположенных к местам преступления камер видеонаблюдения. Принятыми мерами 20-летняя девушка задержана. Похищенное она сдала в ломбард.

Стражи порядка рекомендуют быть бдительными и не оставлять малолетних детей без присмотра.

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