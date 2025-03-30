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Cемилетний шахматист из Астаны завоевал титул чемпиона мира в Сербии

Он одолел главного конкурента из Индии.

Сегодня, 19:47
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Казахстанская федерация шахмат Сегодня, 19:47
Сегодня, 19:47
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Фото: Казахстанская федерация шахмат

Абдулмалик Кайрат — семилетний  шахматист из Астаны завоевал титул чемпиона мира среди школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Казахстанскую федерацию шахмат.

Победу ему обеспечил ключевой успех в 5-м туре, когда он обыграл главного конкурента – Ом Еш Готтумукалу из Индии. Набрав после 8 туров 8 очков, наш юниор опережает индийского шахматиста на одно очко, и, благодаря победе в очной встрече, именно он становится чемпионом мира 2025 года среди школьников до 7 лет.

Такой же безупречный результат показала и Прагника Вака Лакшми из Индии в категории G7. Она выиграла все 8 партий и уверенно оторвалась от соперниц на два очка. Её чемпионство также стало досрочным.

Турнир проходит в сербском городе Врнячка-Баня, где собрались 470 юных шахматистов из 44 стран.

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