Абдулмалик Кайрат — семилетний шахматист из Астаны завоевал титул чемпиона мира среди школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

Победу ему обеспечил ключевой успех в 5-м туре, когда он обыграл главного конкурента – Ом Еш Готтумукалу из Индии. Набрав после 8 туров 8 очков, наш юниор опережает индийского шахматиста на одно очко, и, благодаря победе в очной встрече, именно он становится чемпионом мира 2025 года среди школьников до 7 лет.



Такой же безупречный результат показала и Прагника Вака Лакшми из Индии в категории G7. Она выиграла все 8 партий и уверенно оторвалась от соперниц на два очка. Её чемпионство также стало досрочным.

Турнир проходит в сербском городе Врнячка-Баня, где собрались 470 юных шахматистов из 44 стран.