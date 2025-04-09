Сельскохозяйственная ярмарка в Астане - это не просто рынок, а настоящее событие для всех любителей свежих и качественных продуктов, передаёт BaigeNews.kz.

12 и 13 апреля в торгово-развлекательном центре Koktal, который расположился по адресу проспект Нургиса Тлендиева, 12а, можно будет найти всё, что душа пожелает: от свежих овощей и фруктов до ароматной выпечки и натуральных соков.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 22:00, предоставляя отличную возможность для горожан и гостей столицы приобрести продукцию местных фермеров, а также товары от производителей из разных уголков Казахстана.

Мясо, молочные и мучные изделия, варенье и джемы - всё это и многое другое ждёт вас на этом ярком событии.

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