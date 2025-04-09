Cельскохозяйственная ярмарка пройдет в Астане
Ярмарка будет работать с 10:00 до 22:00.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сельскохозяйственная ярмарка в Астане - это не просто рынок, а настоящее событие для всех любителей свежих и качественных продуктов, передаёт BaigeNews.kz.
12 и 13 апреля в торгово-развлекательном центре Koktal, который расположился по адресу проспект Нургиса Тлендиева, 12а, можно будет найти всё, что душа пожелает: от свежих овощей и фруктов до ароматной выпечки и натуральных соков.
Ярмарка будет работать с 10:00 до 22:00, предоставляя отличную возможность для горожан и гостей столицы приобрести продукцию местных фермеров, а также товары от производителей из разных уголков Казахстана.
Мясо, молочные и мучные изделия, варенье и джемы - всё это и многое другое ждёт вас на этом ярком событии.
Ранее мы сообщали, что цены на комуслуги и продукты бьют рекорды в Казахстане.
Самое читаемое
- В МИРЕ: Китай готовит ответ на пошлины, Япония ищет мир с Россией, Минюст РФ предлагает службу без гражданства
- "Франция могла бы вдохновиться казахстанской моделью" – посол дружбы АНК Молгожата Туар
- Тело подростка нашли у ЖК в Алматы
- Дженнифер Лопес едет в Астану: В правительстве рассказали о ее концерте
- Дерево насмерть придавило мужчину в Алматинской области