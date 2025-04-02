С 5 апреля в Астане стартует сельскохозяйственная ярмарка, которая будет располагаться вдоль улицы Бейбарыс Султана, напротив ЖК "Рио-де-Жанейро". Ярмарка будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00, предлагая посетителям богатый ассортимент товаров от местных производителей и фермеров со всего Казахстана.

Здесь можно будет приобрести свежие овощи и фрукты, мясо, молочные и мучные продукты, а также разнообразные деликатесы: выпечку, натуральные соки, варенье и джемы. Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50 и 73.

Кроме того, в Астане уже действует ярмарка выходного дня в ТРЦ "Koktal" на проспекте Нургисы Тлендиева, работающая с 10:00 до 22:00.

Ранее мы сообщали, что праздничная сельскохозяйственная ярмарка проходила в Астане.