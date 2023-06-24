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Сегодня, 17:11
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162Фото: kff.kz
Cборная Казахстана по футболу сыграла исторический матч в Белфасте
Сборная Казахстана в матче квалификации ЕВРО-2024 сыграла в Белфасте с Северной Ирландией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу казахстанцев.
Ранее Северная Ирландия и Казахстан ни разу не встречались на уровне национальных сборных.
Северная Ирландия стала 73-м соперником в истории сборной Казахстана. Из числа европейских сборных, это стал 44-й соперник. Из числа команд, входящих в УЕФА сборная Казахстана пока не пересекалась со сборными Гибралтара, Израиля, Испании, Италии, Косово, Лихтенштейна, Люксембурга, Норвегии, Уэльса и Швейцарии.
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