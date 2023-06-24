Cборная Казахстана по футболу сыграла исторический матч в Белфасте

Фото: kff.kz

Сборная Казахстана в матче квалификации ЕВРО-2024 сыграла в Белфасте с Северной Ирландией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу казахстанцев.

Ранее Северная Ирландия и Казахстан ни разу не встречались на уровне национальных сборных.

Северная Ирландия стала 73-м соперником в истории сборной Казахстана. Из числа европейских сборных, это стал 44-й соперник. Из числа команд, входящих в УЕФА сборная Казахстана пока не пересекалась со сборными Гибралтара, Израиля, Испании, Италии, Косово, Лихтенштейна, Люксембурга, Норвегии, Уэльса и Швейцарии.