Cartier, Louis Vuitton и выборы в Nur Otan: что известно о задержанной Перизат Кайрат

Главу благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Кроме того, ее также подозревают в присвоении средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. Что известно об активистке и фонде в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Бизнесвумен и активистка

Кайрат Перизат родом из Актобе. Ей 32 года. В своем Instagram она писала, что окончила школу в Актау и почти десять лет назад переехала в Астану. Является выпускницей одного из британских университетов. Активистка жила и работала в Абу-Даби. В Казахстане же она на протяжении некоторого времени работала в различных организациях, включая акимат, одну из политических партий и неправительственные организации.

В 2019 году Перизат попала в аварию и получила серьезные травмы. Этот момент стал поворотным для ее жизни, и девушка стала заниматься благотворительной деятельностью.

Как сама писала девушка, у ее семьи есть собственное ТОО, которое занимается поставками мяса в арабские страны. Сама Кайрат является владелицей цветочных магазинов Rebel Flowers. Кроме того, она активно занималась благотворительностью и подчеркивала, что фондом Biz Birgemiz Qazaqstan руководит на безвозмездной основе.

Девушка активно демонстрировала жизнь в социальных сетях. В Instagram она публиковала путешествия, дорогие брендовые вещи и украшения. На фото с ней можно заметить представителей посольств, арабских стран, а также казахстанских медиа-менеджеров.

Роскошный образ жизни руководителя благотворительного фонда, похоже, не вызывал вопросов у подписчиков. Так как на сборы девушки, как позже выяснится, поступали большие суммы.

Выборы в Nur Otan и награды от Президента

Помимо благотворительности и собственного бизнеса Перизат также пыталась всерьез попробовать себя и на политическом поприще. В 2020 году она участвовала в праймериз партии Nur Otan. На внутрипартийных выборах Nur Otan она подала свою кандидатуру от Алматинского района Астаны.

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Эти выборы Перизат не выиграла. Но на своей странице в Instagram она продолжала поднимать общественно важные темы. Так, например, в 2020 году она призывала подписчиков подписать петицию за усиления закона о бытовом насилии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Perizat Kairat (@01pk)

В том же году Перизат была награждена медалью "Халық алғысы" за проделанную работу во время ЧС. Во время карантина она волонтерила совместно с Конгрессом молодежи Казахстана. В 2022 году она также была удостоена наградой от Президента - ко Дню республики ей вручили медаль "Шапагат".

Помимо этого в 2021 году Перизат занимала должность советника по привлечению инвестиции и социальному направлению акима Сарыаркинского района Астаны.

В 2024 году Перизат стала президентом федерации пара настольного тенниса. Правда, на этой должности она пробыла недолго – всего лишь месяц. После задержания активистка была уволена с этой должности.

Фонд Biz Birgemiz

Согласно информации сайта фонда, он был создан в 2021 году. При этом этот же фонд занимался благотворительностью и во время пандемии. Тогда фонд назывался Birgemiz/"Біргеміз". В разделе СМИ на сайте представлены публикации, которые относятся к деятельности фонда во время пандемии.

На сайте указано, что фонд занимается оказанием помощи социально-уязвимым слоям населения, волонтерством во время ЧС, международным волонтерством. Также указано, что фонд совместно с ОАЭ занимается социальными международными проектами.

На странице в Instagram фонда есть публикации о помощи пострадавшим, но при этом какой-либо финансовой отчётности в соцсетях, так и на сайте не опубликовано.

Наибольшую известность фонда получил во время паводков. Тогда казахстанские блогеры, обратившись к подписчикам, объявили о сборе денег для пострадавших. Фонд пользовался большим доверием у общественности. Так, например, банк Kaspi.kz перевел в фонд 100 миллионов тенге. Перизат тогда подчеркнула, что крупнейший банк Казахстана убедился в прозрачности работы фонда.

Активистка тогда сообщала, что на средства фонда было закуплены надувные лодки, матрасы, одеяла, лопаты, мешки, медикаменты, детское питание, гигиенические принадлежности, спецовки. Эта гуманитарная помощь была отправлена на самолетах Минобороны при участии молодежного крыла партии Amanat.

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Как сообщили в АФМ, на эти деньги активистка приобрела автомобили Mercedes-Benz S450 за 88 миллионов тенге, Lexus LX-600 за 80 миллионов и Haval за 39 миллионов тенге. Также в АФМ сообщили, что она купила недвижимость в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, Көк Жайлау, а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

Помимо этого, АФМ утверждает, что активистка за счет пожертвований выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул и останавливалась в пятизвездочных отелях. Также сообщается о том, что она покупала украшения и аксессуары Cartier и Louis Vuitton. Для того, чтобы реализовать эту преступную схему, она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в восемь процентов обналичивали деньги фонда.

Сборы Палестине

Позже АФМ опубликовала новые подробности по делу активистки. Сообщается, что Перизат Кайрат подозревается в растрате 200 млн тенге, собранных для жителей Палестины. Активистка приобрела трехкомнатную квартиру в Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге, сообщили в АФМ.

На странице в Instagram девушка публиковала посты, о том, что отправляла туда гуманитарную помощь. Перизат Кайрат подчеркивала, что Biz Birgemiz - единственный фонд в Казахстане у кого есть меморандума по закупам гуманитарной помощи и договора с посольством Палестины.

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За свою деятельность Перизат получила благодарственное письмо от посла Палестины в Казахстане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Perizat Kairat (@01pk)

Напомним, что Перизат Кайрат арестована на два месяца. Пострадавших от ее деятельности просят обратиться в АФМ.

Фото: Instagram/01pk