Cамую уродливую собаку в мире выбрали в США

Восьмилетний пекинес по кличке Вайлд Тэнг был признан победителем конкурса "Самая уродливая собака в мире — 2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Конкурс проходил в калифорнийском городе Петалума, где встретились восемь финалистов — в основном собаки с непростой судьбой, которые обрели дом после долгих скитаний и жизни в приютах.

Пекинес Вайлд Тэнг из Орегона участвовал в конкурсе уже пятый раз — и, наконец, стал победителем.

Своеобразный внешний вид пекинеса — последствия перенесенной в возрасте 10 недель "чумки" — тяжелого инфекционного заболевания собак.

Из-за осложнений после заболевания у собаки замедлился, а затем и прекратился рост зубов, поэтому пекинес ходит с постоянно высунутым языком. Кроме того, болезнь отразилась на работе мышц — отсюда немного странная походка пса.

Вайлд Тэнг и его хозяйка Энн Льюис получат приз — 5000 долларов и участие в телешоу на NBC.

Конкурс "Самая уродливая собака в мире" проводится на протяжении почти 50 лет. Главный посыл конкурса заключается в том, что так называемые "несовершенства" делают каждую собаку уникальной, особенной, непохожей на других. Кроме того, подчеркивается важность усыновления всех животных.

Второе место на конкурсе и приз в 3000 долларов получил 14-летний мопс Роум, который передвигается с помощью колесного протеза. Ранее пес никогда не участвовал в этом конкурсе.

На третьем месте оказалась сверстница мопса — 14-летняя собака по кличке Дэйзи Мэй. Она была уличной собакой, ее нынешние хозяева спасли ее, когда ей было два года. Она утратила зрение и потеряла все зубы.

Хозяйка Дэйзи Мэй Элизабет Уайтхаус призналась, что не ожидала, что ее питомец займет призовое место на конкурсе.

"Я думала, что она будет самой красивой из уродливых собак, но выяснилось, что другие люди не видят в ней той красоты, что вижу я", — сказала хозяйка Дэйзи Мэй.

Еще один участник конкурса — пёс по кличке Каденс II.

А это пёс по кличке Зигги Девито.

Фото: SONOMA-MARIN FAIR