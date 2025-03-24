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Cамая мощная с начала года магнитная буря накрыла Землю

Сегодня, 10:29
АВТОР
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АБН24 Сегодня, 10:29
Сегодня, 10:29
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Фото: АБН24

Земля переживает самую мощную магнитную бурю с начала 2025 года, сообщают ученые Института космических исследований РАН, передаёт BaigeNews.kz. Этому космическому явлению предшествовала крупная вспышка на Солнце, что стало причиной сильных геомагнитных возмущений.

Ученые предупреждают, что колебания в земном магнитном поле могут повлиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями и метеочувствительных. Магнитная буря начнет ослабевать ближе к полудню понедельника, но пока мы все находимся под воздействием этого космического феномена.

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