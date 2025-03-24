Земля переживает самую мощную магнитную бурю с начала 2025 года, сообщают ученые Института космических исследований РАН, передаёт BaigeNews.kz. Этому космическому явлению предшествовала крупная вспышка на Солнце, что стало причиной сильных геомагнитных возмущений.

Ученые предупреждают, что колебания в земном магнитном поле могут повлиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями и метеочувствительных. Магнитная буря начнет ослабевать ближе к полудню понедельника, но пока мы все находимся под воздействием этого космического феномена.