Cамая мощная с начала года магнитная буря накрыла Землю
Сегодня, 10:29
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Сегодня, 10:29Сегодня, 10:29
79Фото: АБН24
Земля переживает самую мощную магнитную бурю с начала 2025 года, сообщают ученые Института космических исследований РАН, передаёт BaigeNews.kz. Этому космическому явлению предшествовала крупная вспышка на Солнце, что стало причиной сильных геомагнитных возмущений.
Ученые предупреждают, что колебания в земном магнитном поле могут повлиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями и метеочувствительных. Магнитная буря начнет ослабевать ближе к полудню понедельника, но пока мы все находимся под воздействием этого космического феномена.
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