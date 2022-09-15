Call-центр для жалоб на завышенные цены открыли в Казахстане

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Call-центр для приема обращений граждан по завышенным ценам на социально значимые продукты открыли в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минторговли.

"Если вы столкнулись с завышенными ценами на социально значимые продукты питания в магазинах у дома, на рынках, в супермаркетах и других организованных местах торговли, просим написать об этом в комментариях ниже или позвонить по номерам в call-центр Комитета торговли. Время приема сообщений: с 9:00 до 19:00, с понедельника по пятницу. В комментариях просим указывать город, область, район или улицу, где находится магазин, рынок или супермаркет, на какой продукт завышена цена. Если есть чеки, отправляйте фото нам в Direct", - говорится в сообщении.

Номера телефонов для приема обращений в регионах, перечень утвержденных постановлением правительства социально значимых продовольственных товаров опубликован в Instagram ведомства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Министерство торговли и интеграции РК (@sauda_inform)

В министерстве пообещали, что по всем поступившим обращениям будут организованы оперативные проверки. В случае выявления фактов превышения размера установленной торговой надбавки на СЗПТ в размере 15 процентов материалы будут переданы в местные исполнительные органы для принятия административных мер.