В Атырауской области продолжаются мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Аким региона Серик Шапкенов посетил ветерана войны Екатерину Абсатырову и лично вручил ей юбилейную медаль от имени Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Екатерина Абсатырова — бывшая узница концлагеря, одна из немногих, кто прошёл через ужасы войны и сохранил силу духа. Родилась 19 января 1931 года в Мордовии. В 1941 году вместе с семьёй была взята в плен и до 1944 года находилась в финском концлагере. После освобождения трудилась в колхозе, а позже переехала в Гурьев (ныне Атырау), где до выхода на пенсию работала в Локомотивном депо.

"Жизнь Екатерины Абсатыровой — это пример несгибаемой воли, трудолюбия и настоящего патриотизма", — отметили в акимате.

Всего в Атырауской области юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" награждены 754 человека.