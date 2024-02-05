Бывший замначальника полиции арестован по подозрению в мошенничестве в Акмолинской области

В Акмолинской области по подозрению в мошенничестве арестован бывший заместитель начальника полиции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В специализированном следственном суде Кокшетау сообщили, что под стражей бывший полицейский проведёт два месяца.

"Постановлением суда санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" в отношении "Д." сроком на два месяца. Бывший заместитель начальника отдела полиции Буландынского района "Д." подозревается в совершении тяжкого преступления против собственности – мошенничества", - говорится в сообщении специализированного следственного суда Кокшетау.

Постановление суда не вступило в законную силу.

В Департаменте полиции Акмолинской области уточнили, что данный гражданин в настоящее время не является действующим сотрудником. Ранее он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.