Бывший замначальника полиции арестован по подозрению в мошенничестве в Акмолинской области
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В Акмолинской области по подозрению в мошенничестве арестован бывший заместитель начальника полиции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В специализированном следственном суде Кокшетау сообщили, что под стражей бывший полицейский проведёт два месяца.
"Постановлением суда санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" в отношении "Д." сроком на два месяца. Бывший заместитель начальника отдела полиции Буландынского района "Д." подозревается в совершении тяжкого преступления против собственности – мошенничества", - говорится в сообщении специализированного следственного суда Кокшетау.
Постановление суда не вступило в законную силу.
В Департаменте полиции Акмолинской области уточнили, что данный гражданин в настоящее время не является действующим сотрудником. Ранее он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.
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