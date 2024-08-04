Бывший военный судится из-за незаконного увольнения из Минобороны

Бывший заместитель начальника департамента по делам обороны Костанайской области заявил о незаконном увольнении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В ведомстве, по словам Асылбека Кибекова, он отработал 25 лет. До пенсии ему оставалось меньше полугода, когда у него случился инсульт прямо на рабочем месте. Асылбек Искакович прошёл больничный и период реабилитации. Собирался выйти на работу, но узнал, что уже уволен.

"Претензия в том, что незаконно уволили, потому что уволили меня годным к воинской службе. А имея инвалидность и заболевания, как инфаркт, инсульт, гипертония, получив инвалидность третьей группы, я являюсь негодным соответственно", – сказал бывший заместитель начальника департамента по делам обороны Костанайской области Асылбек Кибеков.

С больничного майор вышел 20 августа прошлого года. Но всего пятью днями ранее оказался уволенным по достижении предельного возраста и годным к воинской службе. Как говорит, Кибеков, в департаменте его должны были направить в военный госпиталь для прохождения ВВК. Но не сделали этого. По этой причине он оказался лишён надбавки к пенсии и компенсации за полученное заболевание в период прохождения службы.

"Я не могу получить необходимые выплаты, потому как у меня нет заключения военно-врачебной комиссии, ВВК. Я не могу обратиться опять в суд, потому что суд мне отсылает дело назад, потому что я не прошёл заключение ВВК", – говорит Асылбек Кибеков.

Около года Кибеков судится с департаментом. Прошёл Военный суд Акмолинского гарнизона и судебную коллегию в Астане. Все решения не в его пользу. Мотивируют тем, что 15 августа майору исполнилось 47 лет и уволен он был согласно достижению пенсионного возраста. Этим же аргументируют и в департаменте.

"Основанием для увольнения Кибекова А.И. послужило достижение им предельного возраста состояния на воинской службе, предусмотренного подпунктом 1) пункта 1 статьи 26 закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", – отмечает заместитель начальника департамента по делам обороны Костанайской области Болат Маусымбаев.

Адвокат же военного считает, что в департаменте не берут во внимание, что спустя 5 дней майор вышел с больничного уже негодным. И апеллируют судебными решениями. Дело дошло до Верховного суда.

"Нам пришло постановление об отказе в пересмотре и постановлении, нашли новую причину, основание для отказа в пересмотре, то что Асылбек Кибеков не прошёл самостоятельно врачебную комиссию и не предоставил суду заключение врачебно-медицинской комиссии", – говорит адвокат Снежанна Жукова.

Сейчас майор планирует записаться на приём к председателю Верховного суда и просить о пересмотре этого дела в кассационном порядке. И всё-таки надеется доказать, что его увольнение было незаконным и 25 лет он отдал службе не зря.