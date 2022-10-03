Бывший вице-министр торговли и интеграции возглавила "Казпочту"

Фото: пресс-служба АО "Казпочта"

Решением правления АО "Самрук Казына" новым председателем правления АО "Казпочта" назначена Асел Жанасова, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До своего нынешнего назначения Асел Жанасова более двух лет занимала должность вице-министра торговли и интеграции РК, где курировала проекты в сфере цифровизации торговли, развития платежных систем и цифрового банкинга.

Асел Жанасова имеет более 10 лет опыта реализации IT-проектов локального и международного уровня, с нарастающим уровнем ответственности в управленческой сфере.

В 2010 году она получила степень бакалавра Кембриджского университета в области компьютерных наук по международной президентской стипендии "Болашақ". В 2014 году получила степень магистра Кембриджского университета в области компьютерных наук. В том же году окончила МГУ имени М.В.Ломоносова по программе "Executive Management".

С 2010 по 2014г. Асел Жанасова занимала должность директора Департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в г. Лондон. Управляла командой и внедряла крупные стратегические проекты в разных странах (Казахстан, Африка, Европа, Китай и Россия).

В 2014-2016 гг. была советником директора РГП "Банковское сервисное бюро" Национального Банка РК, заместителем директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК.

В 2016-2017 гг. являлась председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Зерде".

В 2017-2018 гг. работала советником управляющего Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Перед назначением на должность вице-министра торговли и интеграции РК, с 2018 года по 2020 год занимала позицию управляющего директора по цифровым технологиям МФЦА.

В 2019 году Асел Жанасова вошла в список женщин-лидеров в сфере финансовых технологий (Woman in Fintech Powerlist) согласно глобальному рейтингу "Innovate Finance". Также является победителем проекта "100 новых лиц Казахстана 2019".

В 2022 году вошла в 20-ку талантов мира по Азиатскому региону Программы Фонда "Schmidt Futures" - международной благотворительной организации, основанной американским миллиардером Эриком Шмидтом с целью финансирования научно-технических исследований и инвестирования в развитие талантов.

Одним из ключевых результатов работы Асел Жанасовой в Министерстве торговли и интеграции РК стало заключение соглашения с американскими компаниями как Amazon и Ebay, лидерами в области интернет-продаж товаров массового спроса. Так, с 2021 года Казахстан вошел в список стран, имеющих доступ к прямой регистрации на сайте. Благодаря этому у казахстанских предпринимателей появилась возможность вести торговлю на международных площадках.