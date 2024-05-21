Бывший вице-министр стал замакима Актюбинской области
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Заместителем акима Актюбинской области назначен Абзал Абдикаримов, который до недавнего времени занимал должность вице-министра национальной экономики, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба акимата региона, назначение произведено по согласованию с Администрацией Президента РК.
Абзал Абдикаримов родился в 1987 году. В 2010 году по программе "Болашак" закончил King's College London, в 2011 году – IE Business School в Испании, в 2013 году – Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Член Президентского молодёжного кадрового резерва.
Работал советником министра национальной экономики, начальником департамента Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК и столичного департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК. С января 2022 года занимал должность вице-министра национальной экономики.
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