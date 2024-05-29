Бывший вице-министр энергетики РК возглавил "КазМунайГаз"
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Асхат Хасенов назначен председателем Правления национальной компании. Помимо Правления, А. Хасенов избран в состав Совета директоров КМГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.
По итогам состоявшегося 28 мая годового Общего собрания акционеров КМГ
Трудовой путь начал в 2005 году оператором 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум".
В 2006 – 2010 годы работал в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности": ведущим, главным специалистом, начальником отдела мониторинга разработок нефтегазовых месторождений, заместителем директора, директором департамента, вице-президентом.
В 2011 – 2019 годах возглавлял управление госинспекции и выдачи разрешений Комитета госинспекции в нефтегазовом комплексе, департамент нефтехимии и техрегулирования в Министерстве нефти и газа РК.
С 2019 по 2022 год - зампредседатель правления ТОО "KLPE".
До назначения в КМГ – вице-министр энергетики РК.
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