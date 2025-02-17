Указом Главы государства Уали Берик назначен акимом области Абай, он освобожден от ранее занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Берик Уали родился в 1977 году в Семипалатинской области (в посёлке Ойшилик).

В 1997 году он окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова по специальности "киновед", в 2005 году - Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "журналистика", в 2014 году - Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "правоведение".

В разные годы работал журналистом, редактором информационных программ АО "Агентство "Хабар", телекомпании "ТАҢ", телеканала "НТК", ТОО "31 канал", руководителем медийного центра по борьбе с коррупцией в ТОО "Нұр Медиа".

В 2012-2015 годах - заместитель руководителя аппарата акима - руководитель пресс-службы аппарата акима, руководитель управления внутренней политики и по делам религии акимата Южно-Казахстанской области.

В 2015-2016 годах - советник первого заместителя председателя партии "Нур Отан".

В 2016-2018 годах - советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, директор департамента информационной поддержки.

В 2018-2019 годах - руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области.

С марта 2019 года работал пресс-секретарем Президента Казахстана. В марте 2022 года был назначен председателем правления агентства "Хабар", а в сентябре 2023 года снова занял пост советника - пресс-секретаря Президента Казахстана.