Бывший сотрудник полиции два года незаконно регистрировал авто в Акмолинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной поставки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Данные действия повлекли причинение ущерба государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию в сумме 401,3 млн тенге", - сообщили в ведомстве.
Установлено, что организатор схемы в группе лиц с бывшим старшим государственным инспектором управления административной полиции Департамента полиции Акмолинской области в период с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств, ввезенных из-за рубежа путем неуплаты положенных сборов и платежей, утверждения электронных заявок, использования и сбыта поддельных платежных документов.
Самое читаемое
- Незаконно осужденному казахстанцу государство должно выплатить 20 млн тенге
- Осужденная за убийство семи младенцев медсестра получила ключи от собственной камеры
- Пишу и плачу: Айжан Байзакова попросила моральной поддержки у подписчиков
- Шавкат Рахмонов встретился с красавицей-боксёршей из Казахстана
- Ходила голой: Волочкову оштрафовали по жалобе солистки группы "Стрелки"