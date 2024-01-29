Бывший сотрудник полиции два года незаконно регистрировал авто в Акмолинской области

Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной поставки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Данные действия повлекли причинение ущерба государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию в сумме 401,3 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

Установлено, что организатор схемы в группе лиц с бывшим старшим государственным инспектором управления административной полиции Департамента полиции Акмолинской области в период с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств, ввезенных из-за рубежа путем неуплаты положенных сборов и платежей, утверждения электронных заявок, использования и сбыта поддельных платежных документов.