Акмолинские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего медицинского оборудования и напомнили о мерах безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Кокшетау поступило заявление от руководства медицинского учреждения областного центра о хищении имущества. Сумма ущерба составила 16 миллионов тенге.

В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что кражу совершил бывший сотрудник больницы. Дождавшись удобного момента, он похитил кислородные баллоны, СМГ и рентген-аппаратуру, после чего вывез все на автомобиле.

Полицейские напоминают руководителям организаций о необходимости усиления мер безопасности: регулярной проверки доступа к материальным ценностям, контроля за перемещением оборудования и работы систем видеонаблюдения.