Бывший Семипалатинский полигон станет местом для захоронения радиоактивных отходов

В Казахстане продолжают обсуждать перспективы развития мирного атома. В преддверии референдума по строительству атомной электростанции, эксперты-атомщики и представители госорганов поделились своими знаниями о последних достижениях в области ядерных технологий, ответили на критику со стороны противников атомной энергии и рассказали, где страна будет хранить радиоактивные отходы от АЭС, передаёт BaigeNews.kz.

В планах атомная электростанция в селе Улькен возле озера Балхаш должна работать на водяном реакторе и ежегодно выбрасывать в атмосферу водяной пар. Противники АЭС предполагают, что парниковый эффект приведёт к повышению температуры воды и обмелению Балхаша. Однако это мнение ошибочное, заверяют эксперты. Водяной пар выбрасываться в атмосферу не будет и соответственно никак на экосистему не повлияет.

"Водяной пар - это как раз то, что вращает турбину и даёт электроэнергию. Поэтому нам его не нужно выбрасывать в атмосферу, а нужно заставить работать. Пар будет внутри замкнутого контура. Реактор нам только поможет превращать пар, который совершил работу, обратно в воду, которая снова пойдёт по замкнутому контуру и превратится в пар, вращая турбину. Взаимодействовать с Балхашом водяной пар не будет", - пояснил старший научный сотрудник РГП "Институт ядерной физики" Дмитрий Шлимас.

В отличии от угля ядерного топлива требуется не много. Урановая руда добывается в Казахстане. Поэтому себестоимость проекта будет не высокой, заверяют специалисты, а вся мощь атомной энергии умещается в так называемых урановых таблетках.

"Чтобы было понимание мощи атомной энергии, я специально принёс сегодня урановую таблетку. Она весит 4,5 грамма. Около 200 тонн урана загрузим таких таблеток, и не нужно будет перезагружать реактор 18 месяцев. Для сравнения уголь мы каждый раз вагонами забрасываем в станцию, а потом ещё и дышим этим. А таблетки будут внутри реактора. Это безопасно. Через 18 месяцев 30% топлива выгружаем. Из них 5%, полностью сгорели, а остальное - наш стратегический запас для дальнейшего использования", - говорит директор департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго РК Гумар Сергазин.

Бояться ядерных отходов не стоит, отмечают в Минэнерго. Они будут складироваться и храниться до лучших времен. Сегодня в мире нет доступных технологий по их переработке.

"Эти жидкие радиоактивные отходы - среднеактивные. Их период полураспада небольшой. В дальнейшем эта жидкость будет просто как бытовая вода. Поэтому бояться не стоит. Сегодня у нас в Институте ядерной физики и в Национальном ядерном центре каждый день имеют дело с радиоактивными отходами. И сотрудники умеют с ними обращаться", - подчеркнул Сергазин.

В министерстве отмечают, что ядерные отходы будут храниться в специальных ёмкостях в соответствии с санитарными требованиями на площадке атомной станции. Более опасные вещества с большим сроком полураспада – будут вывезены в пункт захоронения на территорию Семипалатинского полигона.