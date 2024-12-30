В США скончался 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

В октябре ему исполнилось 100 лет, в последние годы бывший президент тяжело болел.

Джеймс Эрл Картер вошёл в историю, помимо всего прочего, как первый высокопоставленный государственный деятель, попросивший называть его фамильярным сокращённым именем — Джимми. "Я простой фермер, мне так привычнее", — объяснял он журналистам.

Мода прижилась – во всяком случае в англосаксонском мире: Тони (а не Энтони) Блэр, Билл (а не Уильям) Клинтон. Сегодня, напротив, нередко приходится объясняться политикам, требующим, чтобы к ним обращались "как положено".

В августе 2015 года Картеру сделали операцию по удалению опухоли печени. В декабре экс-президент объявил о своей победе над раком.

В феврале 2023 года Картеровский центр сообщил, что бывший президент решил провести оставшееся у него время дома и получать хосписный уход.

Перед этим Картер несколько раз проходил курсы лечения в больнице, в том числе у него была обнаружена меланома (злокачественная опухоль кожи), которая распространилась в печень и мозг.

Картер – шестой президент в истории США, перешагнувший 90-летний рубеж.

Ему также принадлежит рекорд продолжительности жизни в качестве экс-президента – после его ухода в Белом доме сменилось семеро хозяев: Рональд Рейган (1981-1989), Джордж Буш-старший (1989-1993), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001-2009), Барак Обама (2009-2017), Дональд Трамп (2017-2021) и Джо Байден.