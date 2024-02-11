Бывший премьер Нидерландов и его жена совершили эвтаназию
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Экс-премьер Нидерландов ушёл из жизни вместе со своей женой Эугенией. Обоим было по 93 года. Супруги умерли, держась за руки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АBC-news.
Отмечается, что это случилось 5 февраля, однако информация об их смерти появилась только сейчас. Супруги, в последнее время тяжело болели, поэтому приняли решение прибегнуть к эвтаназии, которая в Нидерландах легальна.
Ван Агт в 1970-х возглавлял партию "Христианско-демократический призыв", и с 1977 по 1982 годы был премьер-министром страны. Впоследствии он был комиссаром провинции Северный Брабант, представителем Евросоюза в Японии и США.
В 2019 году ван Агт перенёс инсульт, после которого его здоровье полностью не восстановилось. Его жена Эугения в последние годы тоже тяжело болела. Супруги решили прекратить свои страдания и уйти из жизни. Они прожили вместе 70 лет.
Эвтаназия — процедура добровольного безболезненного ухода из жизни тяжелобольных людей — легализована в Нидерландах в 2002 году. Также она легальна в Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Колумбии, Канаде, нескольких штатах США и Австралии и в Новой Зеландии. В Испании и Португалии соответствующие законы одобрены, но ждут окончательного принятия.
Обязательными условиями для эвтаназии являются наличие неизлечимого заболевания, доставляющего пациенту большие страдания, и его настоятельное желание их прекратить.
Как уточняет The Guardian, в Нидерландах к эвтаназии ежегодно прибегают около тысячи человек. Из них в 2020 году было 13 семейных пар, решивших окончить жизнь вместе, а в 2022 — 29.
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