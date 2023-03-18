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Бывший пожарный подал иск к ДЧС Астаны
Бывший пожарный пытался через суд признать незаконным своё увольнение из ДЧС Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Дело рассматривал Сарыаркинский районный суд столицы.
Истец судился со службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны и требовал признать незаконным и отменить приказ об его увольнении, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и возместить моральный вред.
"Из обстоятельств дела следует, что 4 октября 2022 года сотрудниками СБ МЧС после очередного пожаротушения истец направлен на медицинское освидетельствование. По результатам освидетельствования установлен факт употребления истцом каннабиноидов, признаков опьянения не выявлено. На основании заключения служебного расследования от 14 октября 2022 года, решения дисциплинарной комиссии от 4 ноября 2022 года А. уволен из службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. 10 ноября 2022 года издан приказ об его увольнении", - указывается на сайте суда Астаны.
Истец свои требования мотивировал тем, что в день освидетельствования приехал с тушения пожара – сухостоя, где впоследствии обнаружена дикая конопля. 17 октября 2022 года прошёл дополнительное освидетельствование, по результатам которого не обнаружены признаки употребления наркотических веществ.
Суд решил, что истец правомерно уволен за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, и отказал в иске.
"Одним из доводов истца было то, что обнаружение канабиноидов в его организме связано с тушением сухостоя порядка, среди которых выявлена конопля. Данные доводы судом не были приняты во внимание. Согласно пояснению специалиста республиканского научно-практического центра психического здоровья РК, отравление наркотическими веществами и нахождение их в организме, находясь при этом в открытом пространстве, невозможно. Подобное возможно в случае горения большой площади, но данный факт не нашёл своего подтверждения в суде. Специалист также пояснил, что результаты мультитестов всегда являются точными", - отметили в суде.
Признаков опьянения не обнаружено, поскольку период острой интоксикации, как правило, бывает при употреблении, а затем возможно установление факта употребления. Истец не представил доказательства, опровергающие результаты медосвидетельствования от 4 октября 2022 года. По результатам освидетельствования от 6 октября 2022 года у истца обнаружены каннабиноиды в концентрации 14,33 нг/мл.
Решение суда не вступило в законную силу.
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